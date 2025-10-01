logo pulso
Ante rezago, analizan descuentos en multas por Predial en Soledad

Por Flor Martínez

Octubre 01, 2025 03:30 p.m.
A
Ante rezago, analizan descuentos en multas por Predial en Soledad

La Dirección de Catastro Municipal de Soledad presentará en los próximos días ante el Cabildo una propuesta de aplicar descuentos en recargos por concepto de Impuesto Predial, tanto en casas habitación como en terrenos baldíos.

La titular de la dependencia, Mayela Monserrath Martínez, explicó que para los inmuebles habitacionales se prevé un esquema de tres etapas: en la primera se otorgará un descuento del 100% en recargos, en la segunda del 60% y en la tercera del 40%. Este programa iniciaría durante la primera semana de noviembre.

Agregó que, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión también se contemplarán predios baldíos, cercados y no cercados, sin importar su superficie. Con esta medida se busca regularizar al menos al 30% de los contribuyentes que actualmente se encuentran en morosidad.

"En el padrón tenemos alrededor de 142 mil predios, entre baldíos y casas habitación, y estimamos un rezago cercano al 32%", puntualizó.

Respecto a los terrenos baldíos, detalló que los descuentos variarán según la extensión del predio, ya que no es posible aplicar un mismo porcentaje para todos. Los beneficios irán del 40%, 20% y 10%, de acuerdo con el tamaño de la propiedad.

Finalmente, señaló que los descuentos estarán vigentes del lunes 3 de noviembre al martes 16 de diciembre, distribuidos en tres etapas.

SLP

Flor Martínez

