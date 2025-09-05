Rechazan perfiles sin experiencia y empatía al frente de la CNB

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, expresó su rechazo a la posible designación de perfiles sin la experiencia necesaria para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), instancia que se encuentra en proceso de renovación de su titular.

Edith Pérez Rodríguez, presidenta de la organización, cuestionó la idoneidad de ciertos aspirantes que no garanticen resultados y sensibilidad frente a la crisis que atraviesa el país.

“Hay un sujeto que se llama Javier Ballesteros, que tiene año y medio en la Comisión Nacional. Él sigue trabajando, sigue cobrando y tiene año y medio cuando se dice que tiene que tener tres años de experiencia”, señaló Pérez Rodríguez, al referirse a uno de los aspirantes.

La representante del colectivo destacó la trayectoria de la maestra Sol Salgado como una opción viable para liderar la CNB. “Es una mujer bastante capacitada, bastante empática, a trabajar, tiene muchos estudios y sobre todo, tiene ese amor para los desaparecidos (…) No quiero que me traten bien a mí, quiero que traten bien a aquel que está allá en la foto, que lo vayan y lo busquen, que creen esas dinámicas y esas estrategias que nosotros como madres buscadoras también hacemos en noches de desasosiego”, expresó Pérez Rodríguez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enfatizó que, de imponerse un perfil sin respaldo de los colectivos, la respuesta será de resistencia y protesta en todo el país. “Yo creo que ahora sí, vámonos todas, vamos a luchar y hacerles un trato. Y les vamos a ir a quemar la puerta de los palacios de toda la República Mexicana”, afirmó.

La CNB se encuentra en un proceso de renovación de su titularidad, un proceso que ha sido ampliamente criticado por su falta de independencia y eficacia en la defensa de los derechos humanos.

Organizaciones civiles y activistas, han señalado omisiones graves en la atención a víctimas y denuncias de colectivos por falta de acompañamiento real, en los procesos de búsqueda y justicia. En México, más de 114 mil personas permanecen desaparecidas, lo que coloca al país en una de las emergencias de derechos humanos más graves de su historia reciente.