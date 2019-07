Policías federales adscritos a SLP se solidarizan y protestan en Matehuala

Elementos de la Policía Federal protestaron este jueves en la caseta del Libramiento Oriente de Matehuala, en solidaridad con los elementos que mantienen una manifestación contra las nuevas medidas derivadas de la entrada en operaciones de la Guardia Nacional.

Los inconformes portaban cartulinas en las que expresaban frases como "No a la transición", "Fuera Durazo", "No hay mano negra" y "Si no te servimos liquídanos".

Los agentes no bloquearon carriles de circulación pero sí hicieron patente su solidaridad, pese a lo dicho por el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, quien descartó movilizaciones en San Luis Potosí.