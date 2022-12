Por denuncias de falsos gestores, implementan programa "Valida tu licencia"

En atención a la indicación del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de garantizar los servicios a la ciudadanía, la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (Sefin) implementó un sistema en donde es posible validar la autenticidad de la licencia de conducir, dio a conocer su titular de la dependencia Salvador González Martínez quien precisó además que esta herramienta permite combatir la corrupción y el coyotaje.

El programa denominado "Valida Tu Licencia" surge en respuesta a la política impulsada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para brindar garantía a la ciudadanía respecto de que la licencia tramitada no sea falsa y sea reconocida por las instituciones, con ello combatir a delincuentes y coyotes que lucran con la población.

El titular de la Sefin recordó que las licencias de conducir son gratuitas y la ciudadanía no debe generar ningún pago por realizar el trámite, por eso hizo un llamado para que no se fomente el coyotaje ni arriesguen su economía e integridad. En redes sociales existen falsos gestores que cometen fraudes y delitos, ya que venden licencias de conducir que son falsas y no son reconocidas por las instituciones.

El programa "Valida Tu Licencia" se encuentra disponible en la siguiente liga: https://validatulicencia.slpfinanzas.gob.mx en donde el ciudadano deberá capturar su CURP y folio o número de licencia y el sistema arrojará los siguientes datos: Tipo de Licencia; Fecha de Emisión y Vigencia; Letra y Folio de Recibo de Pago; Número de Licencia; Fotografía de la Persona; Marca de Agua con el logotipo de Gobierno; Marca de Agua con la Fecha y Hora actual de la validación y el botón de visualización del Recibo de Pago.

De manera muy sencilla en cuanto obtiene su licencia, las y los potosinos podrán validarla en su celular o en una computadora en donde el proceso no implica más de dos minutos.