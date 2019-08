Por egocentrismo, más jóvenes solteros

Horarios laborales, demanda social excesiva e incremento en el costo de los servicios, pueden considerarse factores para que en el estado haya más jóvenes solteros, creándose una generación de personas egocéntricas, no en el sentido narcisista simplón, sino que en la infancia faltó demostrarles su valor, más allá de el tener y el poder de hacer cosas, advirtió Esperanza Alonso Castañón, catedrática e investigadora de la Facultad de Psicología de la UASLP.

De cada 10 personas jóvenes residentes en San Luis Potosí, seis dijeron estar solteros, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Muchos de estos jóvenes tuvieron infancias solas, de verdad solas, porque los padres estaban trabajando y no había nadie que cuidara. La sensación es que no hay nadie, ´que me haga sentir valioso por mí mismo", comentó.

Adujo que dicho fenómeno puede presentarse porque ese sector poblacional vive en un ambiente que "les demanda tanto", por lo cual, se le dificulta dar lugar y valor a las relaciones interpersonales

Expuso que una gran parte de la población percibe el éxito como generar mejores ingresos económicos y adquisiciones, provocando que los jóvenes sean "muchas veces" infelices y muy complicados a la hora de establecer "qué es lo que los hace felices".

Por ende, adujo que, bajo ese panorama, las personas jóvenes no generan un conocimiento claro de sí mismos y tienen dificultad para relacionarse directamente, y por eso es sencillo tener relaciones por redes sociales "que no representan mucho compromiso", opinó.