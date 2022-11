Por falta de recursos, Cruz Roja suspenderá atención nocturna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, delegado de la Cruz Roja (CR) Mexicana en San Luis Potosí, adelantó que a partir del 15 de noviembre los servicios de atención nocturna en la capital potosina quedarán suspendidos.

Explicó que esta determinación se da luego de la "difícil condición financiera por la que atraviesa la institución de salud, debido a que actualmente no cuentan con "la condición económica para cubrir los gastos del personal y los insumos necesarios", para la atención de hasta 25 servicios al día que brinda la Cruz Roja en el horario nocturno.

Destacó que en caso de que en un futuro puedan tener un panorama favorecedor en sus finanzas, la atención en este horario nocturno podría regresar, sin embargo, a partir del 15 de noviembre dejarán de ofrecer atención médica durante las noches en la capital potosina.

De la Maza Jiménez, precisó que aunque la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí se encuentra realizando una colecta de fondos, la participación de la ciudadanía para apoyar a la institución ha sido baja pues en un mes y medio de campaña no han logrado llegar ni a 200 mil pesos. No obstante, sí han conseguido una disponibilidad favorable por parte de la iniciativa privada que ha destinado fondos para la operación de la Cruz Roja.

Finalmente el delegado, hizo un llamado a la ciudadanía a apoyar a la Cruz Roja con un donativo en calle o en las escuelas, para que los servicios de atención de urgencias o enfermedades a quienes menos tienen y lo requieren puedan seguirse ofreciendo.