Por inaugurarse Altar de Muertos en Palacio

Con la cercanía del Día de Muertos, la Dirección de Cultura Municipal de San Luis Potosí, anunció los preparativos para las festividades que se llevarán a cabo en la capital. Martín Juárez Córdova, titular del área, detalló que las actividades se realizarán en coordinación con diversas dependencias municipales, incluyendo Turismo y Servicios Municipales, para garantizar seguridad, movilidad y espacios dignos para la ciudadanía.

“Estas fiestas no son de llanto, sino de recuerdo y alegría. Buscamos valorar todas las expresiones culturales del pueblo mexicano y, en particular, de la gente de San Luis Potosí”, señaló Juárez Córdova, quien destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para la organización de los eventos.

El Palacio Municipal será uno de los escenarios principales, donde se montará un altar de muertos que será inaugurado el próximo 31 de octubre a las 20:00 horas. Además del altar, se desarrollará un programa denominado “Razones para Recordar”, que incluirá exposiciones, ponencias y recorridos guiados por el recinto, así como en distintos puntos de la ciudad y panteones.

El titular de Cultura Municipal, adelantó que este año el altar estará dedicado a Daniel de la Llera, ex director de Cultura capitalina, reconociendo su impulso a este tipo de expresiones y la promoción de encuentros ciudadanos que fomentan la convivencia y la preservación de las tradiciones.

Las actividades están diseñadas para recibir a habitantes de la capital, del interior del estado y visitantes de otros lugares, con un enfoque especial en la gastronomía típica y las tradiciones que caracterizan a esta festividad.

Sumado a ello, La capital potosina vivirá una de las celebraciones más amplias por el Día de Muertos, con más de 30 actividades programadas entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre, además del aniversario 433 de la fundación de la ciudad, que se conmemorará el día 3, informó Claudia Lorena Peralta, titular de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de San Luis Potosí.