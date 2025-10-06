logo pulso
Por iniciar, campaña de vacunación

Por Rubén Pacheco

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Es muy probable que el próximo 13 de octubre comience la campaña de vacunación del período invernal 2025-2026, a fin de combatir enfermedades respiratorias, informó Esmeralda Vanegas Santana, jefa del Departamento de Vacunología de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Describió que el esquema público de inmunización se centra en la aplicación contra la influenza, sin embargo, posiblemente también arriben lotes de dosis contra Covid-19, neumococo y la hexavalente (difteria, tétanos, tos ferina pertusis, poliomielitis, hepatitis b y haemophilus influenzae tipo b).

Vanegas Santana especificó que el año pasado se aplicaron alrededor de 700 mil dosis contra influenza, por lo tanto, en esta época estacional el universo de cobertura podría ser similar, a reserva de conocer cuántas arribarán al estado.

Destacó que la inoculación va dirigida a grupos específicos de la población, tales como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con obesidad y enfermedades crónicas degenerativas como presión arterial y diabetes, y niños a partir de los seis hasta los 59 meses de edad 

Precisó que el biológico contra influenza estará disponible en todas las unidades del Sector Salud, es decir, Servicios de Salud, Pemex, el IMSS-Bienestar y en los  de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Hay que acudir y llevar la cartilla nacional de salud. Seguramente vamos a tener una campaña de recuperación de cobertura, es decir, vamos a estar ofertando que hay contra diferentes enfermedades como, por ejemplo, tosferina, que también es una enfermedad que reapareció”, complementó Vanegas Santana.

