Por iniciar promoción de la entidad: Sectur

Las campañas para promocionar la Semana Santa están a punto de comenzar, ya que aún faltan aproximadamente cinco semanas, aseguró la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Patricia Véliz Alemán.

En la próxima temporada se esperan entre 172 mil y 175 mil personas y un aproximado de 308 mil excursionistas.

Agregó que como la pandemia de Covid-19 no ha concluido, no sería "sano" pensar en regresar a las cifras de ocupación de 2019, ya que se estará buscando respetar los aforos para no propiciar un repunte de los contagios, como sucedió después de la temporada decembrina.

Explicó que la Sectur se está enfocando no solo en la promoción turística, sino en ofrecer un estado en donde el sector y todas las dependencias involucradas en la seguridad del viajero estén listos y capacitados para brindar la mejor atención.

Dijo que, por ejemplo, se acordó con el Comité de Cuenca del Río Gallinas, que para este 2021 se presente un cierre total del tandeo cañero del 6 al 25 de abril, garantizando con ello que las cascadas que se alimentan de los ríos Valles y Gallinas ofrezcan su caída natural, esperada por los turistas que visitan la región.

Anunció que en breve comenzarán una campaña de promoción estatal y nacional, en alianza con los estados del pacto Centro-Occidente, por medio de ruedas de prensa, espectaculares, así como promoción visual en Tele Urban abarcando la ciudad de México, Estado de México y Guadalajara.