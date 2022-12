Por irregularidades laborales, empresas enfrentarían sanciones hasta de 5 mdp: STyPS

Multas hasta de 5 millones de pesos, forman parte de los sistemas de sanción a los que se harán acreedores aquellos propietarios de empresas que no cumplan con la solución a las observaciones por irregularidades en el aspecto laboral, informo el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno estatal, Néstor Garza Álvarez.

Dijo que en las inspecciones que derivan en las observaciones, la STyPS aplica sanciones a aquellos que no cuentan con prestaciones de ley tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, los casos donde los trabajadores no conocen a su patrón, aquellos en los que no hay contrato por escrito, que haya esquemas de outsourcing que no se encuentren registrados de prestadores especializados de servicios, la participación a los trabajadores en el reparto de utilidades, y el reparto de los aguinaldos, el Infonavit y el Fonacot.

Dijo que se encuentran en procedimiento de sanción para un productor de naranja de la Zona Media que se negó a recibir una inspección, y ese simple acto, es suficiente para hacerse acreedor a una sanción de 441 mil pesos.

Dijo que la sanción puede ser adicional a la obligación de que la empresa demuestre que ha cumplido con todas las demás posibilidades de observaciones. Los términos del proceso sancionador fueron acordados en noviembre de este año.