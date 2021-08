Por la pandemia, empresarios ya no quisieron invertir en Red Metro, justifica Carreras

El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, reconoció que el problema de la pandemia por Covid-19 afectó al proyecto de la primera ruta del nuevo sistema de transporte público para la zona metropolitana de la capital potosina denominada "RedMetro", la cual aunque se dejará iniciada, difícilmente se podrá consolidar tal como se planeó antes de por lo menos un par de años.

Explicó que como se trata de un servicio que sería concesionado, los empresarios interesados en invertir en el proyecto ya no quisieron entrarle de la misma manera luego de que disminuyeron los aforos en el transporte público por efecto de la pandemia lo que implicaría que el nuevo modelo no fuera lo suficientemente redituable.

No obstante, se ha llegado a un acuerdo para que de entrada se pueda operar en un sistema mixto, es decir que el carril "preferente", pues no sea exclusivo al menos al inicio y las demás rutas del transporte público puedan seguir circulando por la carretera 57, además de que solo invertirán en por lo menos 8 autobuses de los que se requieren para este modelo y no los 24 que inicialmente se plantearon.

Añadió: "muy probablemente arranquemos con entre 8 y 11 autobuses de piso bajo en una primera etapa, con la idea también de que la gente se vaya familiarizando con ellos, los aforos que estaban contemplados se espera que se logren en aproximadamente año y medio o dos años, dependiendo de la demanda y en ese momento quedará ya establecido como tal".