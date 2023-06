Por onda de calor serpientes buscan refugio en casas de SLP

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP, junio 25 (EL UNIVERSAL). – Derivado de las altas temperaturas que se han presentado en San Luis Potosí, durante el último mes, la Dirección de Protección Civil Municipal de la entidad, ha incrementado las atenciones por presencia de reptiles y serpientes en casas.

Solo en la capital potosina se han atendido más de tres reportes de víboras en distintos sectores de la ciudad, lo que ha provocado la incertidumbre en las familias.

Entre el 31 de mayo y el 1 de junio se logró rescatar una víbora de los locales comerciales de la calle Manuel José Othón, misma que fue capturada a tiempo y no provocó lesiones a la ciudadanía.

El 20 de junio se recibió un reporte ciudadano, sobre la de presencia de una víbora alicante, al interior de un domicilio en la colonia Tercera Grande. Pese a que esta especie de serpiente se considera no venenosa, para la tranquilidad y seguridad de la familia y el propio animal, fue rescatado y puesto a salvo.

Este 25 de junio, elementos de Protección Civil Municipal acudieron al Fraccionamiento Nuevo Orquídea, ubicado en la capital, para el rescate de una víbora que se encontraba al interior de un domicilio, misma que fue capturada para brindar seguridad a la familia que realizó el reporte.

En estos tres casos y otras atenciones que tienen que ver con reptiles, el personal de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí ha puesto en libertad en un habitad adecuado conforme a la especia rescatada.

El incremento de las temperaturas provoca que reptiles como las serpientes busquen refugiarse en lugares frescos, por lo que la presencia de estos animales en casas habitación es más frecuente, sin embargo, no representan un peligro latente para la ciudadanía, ya que se estima que la mayoría de las serpientes que ingresa a las casas o comercios no son venenosas.

En caso de presencia de fauna nociva en la capital potosina, la ciudadanía puede solicitar el apoyo de rescate a través de un reporte ciudadano al número 4444203061, de la Dirección de Protección Civil de San Luis Potosí.