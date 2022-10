Por resolver 42 impugnaciones de morenistas

Todavía están en proceso de análisis alrededor de 42 impugnaciones en contra de resultados de las elecciones internas de consejerías, en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), informó Rosa María Balvanera Luviano, militante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Refirió la actualización después de darse a conocer que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desechó de plano una impugnación que presentó. Fue desestimada porque carecía de firma autógrafa.

Balvanera Luviano describió que los recursos tramitados ante el órgano intrapartidario morenista, corresponden a distintas inconformidades de sus correligionarios al interior

del estado.

Respecto de su recurso desechado, respondió que tal asunto se dividió en dos etapas, donde el primer escrito no tenía la firma autógrafa y el segundo lo ingresó con una firma electrónica válida. “Lo que alegaban los magistrados, es que se notaba un indicio de una firma electrónica, la cual decían ellos, no tenía validez porque no fue ingresada a través del portal de juicio en línea”.

“No somos el único grupo impugnante, porque hay de diferentes lados del estado. De San Luis Potosí, de las que yo tengo conocimiento, son 42 expedientes de distintos distritos y diferentes etapas del proceso”, concluyó.