Por semáforo rojo, limitarán venta de alcohol y artículos no esenciales en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., enero 25 (EL UNIVERSAL).- Desde este lunes, la entidad potosina pasó a color rojo en el semáforo epidemiológico por riesgo de Covid-19, por lo que los sectores de comercios y servicios pactaron restringir la venta de artículos no esenciales y bebidas alcohólicas, en tanto la entidad no logre aplanar la curva de contagios de esta enfermedad.

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Juan Servando Branca Gutiérrez dijo que desde hoy los comercios deberán someterse y acatar las medidas emitidas por la Secretaría de Salud, en las que los horarios de operación se limitan hasta las 18 horas.

En este sentido, comunicó que en un diálogo con los afiliados a la cámara, así como los grandes supermercados y tiendas de autoservicio de cadena nacional, se acordó restringir la venta de artículos no esenciales, así como la venta de bebidas alcohólicas con la finalidad de coadyuvar a mitigar las reuniones o concentración de personas.

Asimismo, Roberto Pinto, representante de la Asociación de Restaurantes, Bares, discotecas y Centros Nocturnos, dijo que los empresarios del entretenimiento también se suman a esta decisión de restringir la venta de alcohol, y aseveró que se ha hecho extensivo a los más de 100 agremiados de la agrupación para que exista absoluto acato en horarios y modalidades bajo las que deben operar.

"Nosotros también nos sumamos y somos empresas socialmente responsables, nos sumamos y decimos con toda claridad ser solidarios, que nos sumemos y respetemos los horarios... estamos en el mismo sentido de que no haya tolerancia y nadie se tome libertades o se tome un criterio diferente, la práctica es muy clara el horario es uno y a esa hora debemos estar fuera de la operación", acotó.

Finalmente dijeron que serán muy puntuales en exigir que se dé cumplimiento a estas medidas para que no ocurra lo mismo que en el confinamiento pasado cuando se registraron compras de pánico en alcohol y también la venta clandestina del mismo.

"En el confinamiento pasado si se dio el clandestinaje incluso en la venta de bebidas alcohólicas, que tuvo repercusiones hasta en número de incremento de divorcios y de violencia en el hogar", concluyó.