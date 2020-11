Posgrado del IPICYT: El exitoso universo de jóvenes investigadores y tecnólogos

A veinte años de haberse fundado el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. (IPICYT), sus investigadores se consideran afortunados de que el Instituto se haya creado en San Luis Potosí. También se ha constatado que para el estado es un orgullo ser la sede de un Centro Público de Investigación del CONACYT dedicado a cultivar las Ciencias Exactas y Naturales y que cuenta con una excelente oferta académica de posgrados. Sin embargo, no estamos del todo conscientes de que tenemos en casa una institución de clase mundial que forma especialistas y científicos de calidad internacional que enriquecen nuestra sociedad al incorporse al sector productivo o académico.

Antecedentes

En agosto del año 2002 dio inicio la historia del Posgrado Institucional del IPICYT al ingresar la primera generación con 31 alumnos; 15 de ellos a los programas de maestría y 16 al doctorado. La procedencia de estos estudiantes marcaría la tendencia de una de las características que predomina en la comunidad estudiantil: proceden de toda la República, ya que un 48% de esa primera generación era foráneo. Esta tendencia del posgrado se ha mantenido a lo largo de los años, con alumnos de procedencia nacional e internacional, hasta convertirse en la población estudiantil predominante del posgrado actual.

Antes de aceptar el ingreso de la primera generación de estudiantes, los académicos se habían dado a la tarea de gestionar la acreditación de los nuevos posgrados en el Programa Integral de Fomento al Posgrado (PIFOP) de la SEP-CONACYT, ya que con ello se garantizaría que nuestros estudiantes tuvieran becas.

Inicialmente se impartieron dos posgrados: Biología Molecular y Ciencias Aplicadas, cada uno con Maestría y Doctorado. El Posgrado en Ciencias Aplicadas se estructuró con tres opciones terminales: Control y Sistemas Dinámicos, Ciencias Ambientales, y Materiales Avanzados. Pocos años después, cada una de estas opciones se consolidó y formó su propio posgrado, de tal manera que a partir de 2011 el Instituto impartía 10 programas acreditados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de la SEP-CONACYT, tres de ellos con el más alto nivel de "Competencia Internacional" y cinco con el nivel de "Consolidado" que le sigue inmediatamente. Actualmente el IPICYT imparte 11 posgrados, ya que incluye la recién creada Especialidad en Ecología Aplicada.

Algunos datos

interesantes del posgrado

Bajo la actual oferta de los programas de maestría y doctorado (en Ciencias en Biología Molecular, Ciencias Ambientales, Control y Sistemas Dinámicos, Geociencias Aplicadas y Nanociencias y Materiales, así como la especialidad en Ecología Aplicada), el IPICYT ha admitido a más de 1,256 estudiantes que integran la matrícula del posgrado institucional, respecto a 2,719 aspirantes que han participado en los procesos de selección. Algunos datos importantes que han resultado de estos procesos y que vale la pena resaltar, son la equidad de género así como la diversidad de la procedencia de los estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto a ello se tiene un indicador muy equilibrado, pues del total de la matrícula que se ha inscrito, 630 son mujeres (50.2%) y 626 son hombres (49.8%).

ESTUDIANTES ADMITIDOS

Mujeres Hombres

630 (50.2%) 626 (49.8%)

En cuanto a la procedencia de los estudiantes, el posgrado tiene una gran proyección internacional, pues tiene presencia de tres continentes con alumnos de esas regiones:

AMÉRICA: EUA, Colombia, Cuba, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Chile

ASIA: China, India, Sry Lanka

EUROPA: Alemania, Francia

Adicionalmente, cubre el total del territorio mexicano, con sus 32 estados. Los Estados de la República Mexicana que encabezan la lista histórica de origen de nuestros aspirantes a la fecha, son los que se presentan en el cuadro:

Estados con mayor procedencia

de aspirantes

Zacatecas 177

Guanajuato 146

Aguascalientes 124

Estado de México 117

Veracruz 102

Durango 75

Perfil de ingreso de los aspirantes

Nuestros alumnos de posgrado son jóvenes que se integran a una comunidad científica de primer orden. Su primer acercamiento en el proceso de selección se da en un entorno de atención personalizada para asegurar que cada uno de los seleccionados demuestre tener madurez académica, excelente aprovechamiento, pasión por el estudio de la ciencia, capacidad para la investigación y compromiso para insertarse en un programa de estudios con altos estándares de calidad, pero también de alta exigencia y con estrictos procedimientos de evaluación. Los jóvenes aspirantes son admitidos al Posgrado del IPICYT sólo si cumplen con los criterios académicos del proceso de evaluación y selección. Los estudios de maestría tienen una duración de dos años, y se emite anualmente una convocatoria de ingreso. Por su parte, los programas de doctorado se cursan en cuatros años y las convocatoria de ingreso se publican dos veces por año.

Alumnos del Posgrado en

Ciencias en Biología Molecular

Becarios de tiempo completo

y dedicación exclusiva

Nuestros alumnos, una vez admitidos a los programas de posgrado, cuentan con una beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Este apoyo es para la manutención del estudiante durante la vigencia de su plan de estudios. Para gozar de una beca nacional del CONACYT es necesario que el aspirante sea admitido a un programa de posgrado PNPC, como son los nuestros, contar con un promedio mínimo de 8.0 en el nivel inmediato anterior y disponibilidad de tiempo completo para estudiar el posgrado y dedicación exclusiva, es decir, un becario CONACYT no puede laborar; tampoco puede gozar de una doble beca de recurso federal. Por otra parte, el IPICYT aporta a través de sus investigadores el conocimiento, la infraestructura, los recursos humanos y servicios para la educación de los becarios. Nuestro Instituto no cobra cuotas de inscripción, colegiatura o cuotas especiales para uso de laboratorios, etc., por el contrario, pone a disposición de los estudiantes toda una estructura académica, científica y administrativa para proporcionar una formación de excelencia para los jóvenes mexicanos y extranjeros que son seleccionados, en pro de la ciencia y para beneficio de la sociedad.

Planta académica, graduados

y edad de graduación

En este año 2020, a 20 años de la fundación del IPICYT y a 18 años del inicio del Posgrado Institucional, el IPICYT rinde buenas cuentas de las generaciones de jóvenes científicos que fueron y son formados en las aulas, laboratorios, invernaderos y campos explorados por el IPICYT. Nuestro universo histórico de 1,256 estudiantes que se han enrolado en nuestros posgrados, ha contado con la dedicación y conocimientos de nuestros 84 investigadores y 25 técnicos académicos de apoyo a la investigación cuya labor científica y de investigación ha sido tan importante como su vocación para la enseñanza y la formación de las nuevas generaciones de jóvenes investigadores. Y por supuesto, de manera menos directa pero no menos importante, está también la labor del personal de apoyo académico-adminstrativo y administrativo que mantiene en funcionamiento esta gran maquinaria científica.

Nuestros posgrados son el semillero de los nuevos científicos y tecnólogos formados para generar conocimiento original y de frontera y habilitados para brindar soluciones oportunas en el campo de su estudio, para beneficio de la sociedad a quien retribuyen parte de lo que ha invertido en ellos. A la fecha son ya 850 nuestros graduados, 577 de los programas de maestría y 273 de los programas de doctorado. Datos sobresalientes sobre nuestros graduados son, por ejemplo, el promedio de edad al momento de obtener el grado, así como el promedio general con el cual concluyeron su plan de estudios.

Información del sistema

de posgrado del IPICYT

Seguimiento a graduados

La trayectoria que el graduado del IPICYT logra una vez inmerso en el campo laboral, ya sea en el sector público o privado, representa la pertinencia y éxito de los programas de posgrado. Gracias a nuestro Programa de Seguimiento a Graduados Institucional conocemos la movilidad de nuestros graduados, entre otras actividades laborales y académicas. El giro en el cual actualmente se desarrollan está en las siguientes áreas:

Información del Programa de

Seguimiento a Graduados del IPICYT

Un indicador importante del desarrollo académico de los graduados dedicados a la investigación, es su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) el cual, con base en sus rigurosos procesos de evaluación, ha dictaminado la aprobación de 199 de nuestros graduados, con los siguientes niveles: Candidatos: 74; Nivel 1: 116; Nivel 2: 8 y Nivel 3: 1. Cabe destacar que el 48.5% de nuestros graduados de doctorado pertenecen al SNI, de los cuales uno de ellos ya alcanzó el Nivel 3 y 8 tienen el Nivel 2, promociones que han logrado en un corto tiempo, desde su graduación.

Muchos son los datos, referencias, estadísticas e historias que hay por decir del Posgrado del IPICYT, sin embargo, a veinte años de la creación de nuestro Instituto, el compromiso académico y social de nuestros jóvenes talentos se refrenda. En el IPICYT hacemos visible esta oportunidad que ofrecemos a todas las personas que tienen el anhelo de superarse, de continuar formándose y preparándose para beneficio de la sociedad y también para su propia satisfacción: ¡Nuestro posgrado está y es para ellos!

Mtra. Ivonne Lizette Cuevas Vélez

Jefa del Departamento del Posgrado

