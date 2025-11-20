logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Posponen votación para elegir nueva dirección de la Facultad de Derecho

Zermeño aplaza la designación y pide aclarar el cumplimiento de la convocatoria.

Por Leonel Mora

Noviembre 20, 2025 01:18 p.m.
A
Posponen votación para elegir nueva dirección de la Facultad de Derecho

En la sesión de hoy del Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra decidió posponer la votación para elegir a la persona que ocupará la Dirección de la Facultad de Derecho luego de la renuncia del anterior director, Germán Federico Pedroza Gaitán.

En entrevista posterior a la sesión, el rector explicó que usó su facultad de decisión debido a ciertas dudas que surgieron en cuanto al cumplimiento uniforme de algunos requisitos incluidos en la convocatoria para la elección de directora o director de Derecho, por parte de algunos integrantes de la terna propuesta por el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad.

Como resultado, la terna será devuelta a dicho Consejo Técnico a fin de que se resuelvan las dudas existentes. La terna podría quedar igual (incluye dos mujeres y un hombre, hasta ahora) o podría ser modificada por el órgano consultivo de la Facultad.

Zermeño Guerra informó que se podría convocar al CDU nuevamente el viernes de la próxima semana, 28 de noviembre, para concretar el nombramiento de la persona directora de la Facultad de Derecho. La votación se haría en sesión extraordinaria, dos horas antes de la sesión ordinaria del máximo órgano rector de la UASLP.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR: Ya habría terna para Derecho: trascienden los nombres


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Posponen votación para elegir nueva dirección de la Facultad de Derecho
Posponen votación para elegir nueva dirección de la Facultad de Derecho

Posponen votación para elegir nueva dirección de la Facultad de Derecho

SLP

Leonel Mora

Zermeño aplaza la designación y pide aclarar el cumplimiento de la convocatoria.

Diputadas piden a Fiscalía acompañar casos de abuso infantil ante falta de registros
Diputadas piden a Fiscalía acompañar casos de abuso infantil ante falta de registros

Diputadas piden a Fiscalía acompañar casos de abuso infantil ante falta de registros

SLP

Ana Paula Vázquez

Legisladoras cuestionan falta de registros y piden trabajo directo entre Fiscalía y asociaciones civiles.

Contraloría libera la sanción del caso Rich tras amparo de víctima
Contraloría libera la sanción del caso Rich tras amparo de víctima

Contraloría libera la sanción del caso Rich tras amparo de víctima

SLP

Rubén Pacheco

Proponen inhabilitación de 10 años para tres funcionarios; el TEJA decidirá la sanción final.

Protesta estudiantil afuera del CDU mientras se vota nueva dirección
Protesta estudiantil afuera del CDU mientras se vota nueva dirección

Protesta estudiantil afuera del CDU mientras se vota nueva dirección

SLP

Leonel Mora

Un grupo de estudiantes acusa simulación en la terna mientras el CDU vota a puerta cerrada.