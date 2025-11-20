Posponen votación para elegir nueva dirección de la Facultad de Derecho

En la sesión de hoy del Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra decidió posponer la votación para elegir a la persona que ocupará la Dirección de la Facultad de Derecho luego de la renuncia del anterior director, Germán Federico Pedroza Gaitán.

En entrevista posterior a la sesión, el rector explicó que usó su facultad de decisión debido a ciertas dudas que surgieron en cuanto al cumplimiento uniforme de algunos requisitos incluidos en la convocatoria para la elección de directora o director de Derecho, por parte de algunos integrantes de la terna propuesta por el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad.

Como resultado, la terna será devuelta a dicho Consejo Técnico a fin de que se resuelvan las dudas existentes. La terna podría quedar igual (incluye dos mujeres y un hombre, hasta ahora) o podría ser modificada por el órgano consultivo de la Facultad.

Zermeño Guerra informó que se podría convocar al CDU nuevamente el viernes de la próxima semana, 28 de noviembre, para concretar el nombramiento de la persona directora de la Facultad de Derecho. La votación se haría en sesión extraordinaria, dos horas antes de la sesión ordinaria del máximo órgano rector de la UASLP.

