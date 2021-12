Potosinas y potosinos ya buscan lencería roja para el amor en 2022

En el 2020 la salud era el principal deseo de las y los potosinos, incluso en uno de los más tradicionales rituales para recibir el año se vio reflejado con la venta de lencería blanca que simboliza la salud.

Usar ropa de un color para atraer la suerte de lo que esto representa para el año venidero es uno de los rituales más antiguos que sigue teniendo vigencia entre las y los potosinos y este año no es la excepción.

En entrevista, la empresaria de este giro comercial, Alejandrina Cedillo Campos, detalló que en diciembre del 2020 se vendieron muchos calzones blanco por el tema de la pandemia, situación que ha cambiado en este 2021 donde de nueva cuenta el principal anhelo es el amor.

"Vemos que está ya otra vez ganando el rojo como antes, ni siquiera el dinero les importa, ahora es el rojo es el que va arrasando, el blanco ya no lo pelan, a la gente le importa el amor... La pandemia dio un mensaje muy fuerte que si no disfrutamos a las personas que amamos se nos van, es muy claro el mensaje el amor, quieren disfrutar a sus seres queridos", explicó.

Los modelos más vendidos son en número uno el cachetero que es un bóxer de encaje, número dos la tanga y en tercer lugar el bralette y baby doll.

La venta de lencería empezó a repuntar desde El Buen Fin y con un pico en la semana del 24, ahorita del 27 al 31 es buena con ventas de hasta un 40 por ciento más

¿Cuál es el significado de cada color?

Blanco: Simboliza compromiso, armonía, paz, salud y calma.

Rojo: Atrae el amor, deseo y pasión.

Rosa: romanticismo, feminidad, elegancia e inocencia.

Azul: Estabilidad, madurez y claridad.

Morado: prosperidad y cambios a tu vida.

Café: éxitos en la vida laboral y alejar los problemas económicos.

Negro: Placer sexual

Amarillo: dinero y el bienestar económico.