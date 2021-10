Potosinos desaparecidos en Jalisco laboraban en dos empresas: Diputado

Dentro de las acciones colaborativas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal detectó una inconsistencia en materia laboral, en el caso de la desaparición de cuatro jóvenes potosinos que dirigían a trabajar a Tonalá, Jalisco, informó Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, coordinador parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



Desde el 26 de julio pasado, se desconoce la ubicación de Alan Michel Martínez Vargas de 23 años; Calep Adonaí Maldonado Monsiváis de 18 años; Jorge Rodriguez Ortiz de 24 años; e Israel Andrade Hernández de 20 años, siendo su última ubicación en el municipio de Lagos de Moreno.



El legislador especificó que las irregularidades consisten en que los jóvenes no solo estaban empleados en la empresa de mantenimiento y soluciones industriales MYSI, ubicada en la Zona Industrial de San Luis Potosí, sino también en otra compañía.



Por ese motivo, Badillo Moreno lamentó que las empresas se "echan la bolita", en cuanto a una posible responsabilidad en la indagatoria.



Afirmó que el Gobierno Federal ya brinda apoyo y seguimiento a los familiares, así como en la carpeta de investigación, abierta por la Fiscalía Especializada de Desaparición de Personas de Jalisco.



Refirió que, si bien el Gobierno del Estado de Jalisco respondió su punto de acuerdo que en semanas anteriores remitió el Congreso del Estado de San Luis Potosí, no reportó la información solicitada como fue la creación de mesas para mantener informadas a las familias y darles acceso a los avances de la averiguación.



"Las instancias de Gobierno del Estado nos han acompañado y han ayudado mucho en este tema. Al día de hoy no te tenido una respuesta del gobierno de Jalisco. Vamos a estar metiendo presión porque los familiares no pueden estar tranquilos hasta no tener buenos resultados", concluyó.