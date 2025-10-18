logo pulso
Artesanos mexicanos transforman barro en Árboles de la Vida admirados en el mundo

Artesanos mexicanos transforman barro en Árboles de la Vida admirados en el mundo

SLP

Potosinos llevan estudio sobre murciélagos hasta Perú

Investigadores del IPICYT destacan en congreso latinoamericano en Perú

Por Pulso Online

Octubre 18, 2025 08:56 p.m.
A
Potosinos llevan estudio sobre murciélagos hasta Perú

Con el respaldo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), investigadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) presentaron en Perú un proyecto que resalta la importancia ecológica de los murciélagos que habitan en San Luis Potosí.

El trabajo, titulado "Dando a conocer los murciélagos por Latinoamérica", fue expuesto por los especialistas Felipe Barragán Torres y Gabriela González durante el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos, realizado en Cusco, Perú.

Los investigadores subrayaron el papel de estas especies como controladores naturales de plagas y polinizadores fundamentales, esenciales para la conservación de la biodiversidad y el sostenimiento de actividades productivas como la elaboración de tequila y mezcal.

Investigadores potosinos exponen trabajo en Cusco

El Copocyt destacó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso de la comunidad científica potosina con la divulgación del conocimiento y el fortalecimiento de la investigación aplicada.

Potosinos llevan estudio sobre murciélagos hasta Perú
Potosinos llevan estudio sobre murciélagos hasta Perú

Potosinos llevan estudio sobre murciélagos hasta Perú

SLP

Pulso Online

Investigadores del IPICYT destacan en congreso latinoamericano en Perú

