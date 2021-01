PRD no dejará la coalición con PAN y PRI

El PRD se apegará a lo acordado desde el principio en la coalición "Sí por San Luis Potosí", es decir, "sujetarnos al acuerdo que habíamos tenido", precisó Cristina Ismene Gaytán Hernández, delegada política con funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Respondió lo anterior al ser cuestionada respecto a si el PRD puede presentar a su candidato a la gubernatura en el acuerdo con el PAN-PRI-PCP. Éste señala que el PRD y el PCP respaldarán la propuesta del PAN, que a su vez se disputará frente a la del PRI y de ahí surgirá el abanderado.

La delegada presidenta reportó que además de atender las actividades administrativas y territoriales del PRD, se reunirá con las dirigencias partidistas del PRI, PAN, PCP, en aras de establecer los avances y posicionamiento de la coalición.

"Nosotros como PRD nos apegaremos a lo que acordamos desde el principio (...) no vamos a poner en riesgo una alianza que es a nivel nacional, por desacuerdos que no podamos nosotros librar a nivel local", expresó la dirigente.

Sostuvo que la dimisión del delegado Arturo Prida Romero no obedece a "gustos o no" de quien desea o no estar en la dirigencia estatal, sino por un criterio de qué es lo mejor para el PRD en San Luis Potosí.

"Mi trabajo como el del delegado Arturo Prida, que por años nos conocemos de trabajo, es absolutamente institucional. El partido siempre hará lo que considera mejor con la dirigencia del presidente Jesús Zambrano", expresó.