Preocupa a la iglesia se normalice la violencia

Lo "más dañino" y preocupante en la comisión de homicidios y feminicidios en el estado, es que la ciudadanía se acostumbre a esos escenarios criminales, advirtió Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

El líder de la grey católica local, evaluó que un sector poblacional vulnerable y expuesto a ese tipo de noticias, son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes "que vienen detrás de nosotros".

En entrevista, enfatizó que, si bien la criminalidad puede rebasar la logística de las estrategias de seguridad pública, debe existir una "lógica" más segura para garantizar la paz para los residentes de la entidad.

Cabrero Romero dijo que, de los diversos asesinatos cometidos no se sabe en cuáles las personas fallecidas fueron víctimas inocentes "y nada tenían que ver. De ahí que eso sí resulta más complicado", declaró.

"Toda muerte (dolosa), es un signo de que nuestra sociedad se está corrompiendo cada vez más, porque se ve que los valores no existen; el amor a la vida no existe, ya no hablo de respeto, sino simplemente el amor a la vida no existe", lamentó.