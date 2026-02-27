Preocupan a partidos recursos y "pluris"

La reducción del financiamiento a partidos y el rediseño de la representación proporcional marcaron el primer frente de disputa política en San Luis Potosí tras la iniciativa de Reforma Electoral presentada por Claudia Sheinbaum.

Morena respaldó la propuesta; el PAN advirtió riesgos para la competitividad y el profesionalismo electoral y el Partido Verde apoyó a la mandataria, pero fijó reservas en puntos clave.

La reforma mantiene los 500 diputados, pero plantea modificar el mecanismo de acceso. El diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, afirmó que quien aspire a una curul "sí o sí" tendrá que hacer campaña y buscar el voto, y explicó que se analiza que los mejores segundos lugares accedan al Congreso. También defendió la reducción del financiamiento público como una exigencia ciudadana.

Desde el PAN, Rubén Guajardo sostuvo que el debate ya no es la eliminación de los "pluris", sino cómo se elegirán. Rechazó la disminución del financiamiento al advertir que afectaría la competitividad. Recordó que el financiamiento público fue aprobado en 1996 cuando Andrés Manuel López Obrador encabezaba el PRD y Felipe Calderón al PAN, lo que permitió mayor competencia electoral. Calificó como "muy grave" la posible eliminación del servicio profesional de carrera del INE.

El PVEM adoptó una postura intermedia. Luis Fernando Gámez Macías respaldó políticamente a la presidenta y señaló que la iniciativa deberá analizarse y debatirse. No obstante, dejó clara su posición: no reducir plurinominales ni el presupuesto a partidos.