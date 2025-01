Prepara el IFSE cuatro denuncias contra alcaldías

Serán cuatro denuncias en contra del mismo número de municipios por observaciones en auditorías de 2023 no solventadas, declaró el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López.

"No puedo decir cuáles municipios, pero se presentarán cuatro denuncias contra cuatro municipios distintos de todos colores. Luego se politiza, pero no hay bandera, sino que se ejerció de forma muy certera, muy profesional con respecto de actos", declaró.

El auditor señaló que los hechos denunciados tienen que ver con falsas facturas, obras o servicios inexistentes o falta de procedimientos en la contratación.

Además, anticipó que se podría presentar un segundo paquete de denuncias. La Fiscalía General del Estado (FGE) deberá hacerse cargo del procedimiento penal, mientras que el IFSE atenderá las responsabilidades administrativas.