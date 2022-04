Preparan iniciativa para elevar a rango constitucional los programas sociales

El secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que sería la próxima semana cuando la administración estatal presente ante el Congreso del Estado la iniciativa para elevar a rango constitucional los programas sociales que se han estado implementando, incluyendo el tema de las licencias de conducir y placas gratuitas.

"El proyecto y la idea que nace del gobernador ya está casi lista, yo creo que en semana de pascua o en la que sigue estaríamos ya presentando la iniciativa al Congreso del Estado, la idea es blindar constitucionalmente todos los programas sociales, para que en adelante, cualquier gobierno del color que sea, esté obligada a mantener esos programas", detalló.

Recordó que tienen que ver principalmente con temas como las becas alimentarias, la tarjeta rosa, las becas de transporte público para los estudiantes, así como también el asunto de la gratuidad de placas y licencias de conducir.

Torres Sánchez, explicó que lo que quedaría en la ley es que los gobiernos siguientes tengan la obligación para que mantengan programas sociales, pero no quiere decir que sean estos mismos, pero no pueden ser menos que los que ahora se tienen, se pueden aumentar, cambiar de denominación, etcétera, pero lo importante es que se hagan y se mantengan que no sea una opción, sino una obligación.