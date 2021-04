Presenta PAN tres denuncias por presunto uso irregular de recursos en campaña de Gallardo Cardona

El presidente del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar Hernández informó que se presentaron tres denuncias ante el Instituto Nacional Electoral contra el candidato Ricardo Gallardo Cardona, por considerar que hay un mal uso de recursos en su campaña.

Detalló que se presentó una denuncia porque se detectaron espectaculares sin el número de registro que es requerido por el INE, por lo que pidió que se revisara ante la Unidad de Fiscalización si los proveedores se encontraban en el Registro Nacional de Proveedores.

Asimismo, dijo que se pidió investigar el video de Calibre .50, pues indicó que se desconoce si dicho video se realizó de acuerdo a los lineamientos de fiscalización en la materia, que son comprobante fiscal y registro de proveedores; tal como es requerido por el Instituto Nacional Electoral.

También, Aguilar Hernández indicó que en una de las denuncias se pidió que la Unidad Técnica de Fiscalización, monitoree y audite los gastos efectuados por Gallardo Cardona en sus redes sociales, solicitando un informe a "Facebook.inc" para cuantificar lo gastado en publicidad y propaganda electoral.

Juan Francisco Aguilar lamentó que el candidato que presume buscar austeridad gaste recursos millonarios para promover su imagen y además no respete los lineamientos para llevar un gasto responsable de los recursos, "esto no puede quedar sin investigar, no queremos que ahora aparezca como aportadora Sandra Sánchez Ruiz".

Finalmente líder panista en el Estado lamentó que el candidato no siga las reglas de la contienda y piense que puede trabajar su campaña fuera de la ley, "después de 2 años de actos anticipados de campaña, sabemos que buscan seguir gastando lo necesario para crecer, sin éxito, pero no se debe olvidar que estamos en un proceso con reglas que no se están cumpliendo", dijo.