Presenta SCT denuncia contra constructores de carriles confinados de Red Metro

Por irregularidades en la obra, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Leonel Serrato Sánchez, presentó en la Fiscalía General del Estado, una denuncia penal contra quieren resulte responsable de la malversación de los fondos.

Se detalló que el gobierno saliente, reportó como terminada la obra de construcción tanto de paradores como de andenes y carriles confinados.

El funcionario compareció brevemente y presentó un escrito basadado en el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el expediente, Serrato Sánchez explicó las irregularidades en la obra pública relacionada con el sistema de transporte rápido, que incluyen la falta de evidencias de que la obra está concluida.

Sin embargo, el recurso para su construcción sí fue ejercido, y también aparecen otros aspectos, tales como la inauguración de un carril confinado inexistente, con camiones prestados.

La denuncia presentada este lunes, incluye a dos exgobernadores, directores de la Junta Estatal de caminos e incluso funcionarios financieros, porque hay más de 140 millones de pesos que ya fueron gastados y no hay obra existente, aseguró el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, Leonel Serrato Sánchez.

Recordó que la obra de Red Metro fue pagada pero es inexistente, y todavía el 10 de septiembre del año 2021, incluye nuevos pagos como si estuviera al cien por ciento terminada pero basta con dar una vuelta puesto que no hay ni un centímetro cuadrado ni del carril confinado ni los parabuses, que son unos tubos soldados.

Dijo que no están ni las 22 unidades de transporte del sistema.

Dijo que para Banobras también representa un quebranto enorme de dinero, porque el banco a través de un fideicomiso ya gastó 48 millones de pesos "que desde luego no fueron aplicados por el estado de San Luis Potosí, pero hay alrededor de 135 o 140 millones de pesos que se esfumaron".

Dijo que ese únicamente es el dinero directo, porque en el caso del indirecto, Banobras tiene comprometida con el estado de San Luis Potosí, una línea de crédito por 266 millones de pesos para la segunda línea, y no se va a poder obtener el dinero, si no se construye la primera etapa que ya está pagada al 100%, y no está construida ni siquiera en un 25 por ciento.