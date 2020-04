Pretenden retirar puesto de revistas de la Av. Carranza

La directora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, pretendió retirar un puesto de libros y revistas que se ubica en la avenida Venustiano Carranza, en su intersección con Uresti, el cual tiene entre 35 a 40 años.

"La directora de la Unidad de Gestión vino a decirme que me quitará", dijo el joven que atendía el estanquillo y lamentó que se busque retirar de la vía pública este tipo de negocios, los cuales en muchas ocasiones son de supervivencia.

"Ella me empezó a decir que este módulo lo tienen que mover, porque van a despejar todo lo que es Carranza, entonces no tengo muy bien entendido eso, desde que inició este gobierno municipal se me han cerrado las puertas para yo vender, me dicen que aquí ya no hay oportunidad", manifestó.

Señaló que la directora fue insistente en cerrar el módulo y fue hasta que conversó con el presidente municipal, Xavier Nava Palacios, quien la acompañaba, que decidieron dejarlo continuar con la venta en la zona.