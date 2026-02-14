Prevalecen detalles en el Día del Amor

Las calles aledañas al jardín principal, se transformaron en un mosaico de corazones, flores y regalos con motivo del Día del Amor y la Amistad, mientras comerciantes locales y pequeños mercaditos aprovecharon los últimos días antes de la celebración para ofertar sus productos.

Calles como Miguel Hidalgo y Mariano Matamoros se llenaron de puestos que ofrecían desde peluches y chocolates hasta perfumes y detalles florales, con la expectativa de captar la atención de quienes buscan un obsequio especial. Los comerciantes coincidieron en que, aunque la instalación de sus puestos es breve, representa una oportunidad para generar ventas significativas.

Pese a ello, reconocen que enfrentan una competencia fuerte: las grandes tiendas de autoservicio transnacionales que también ofrecen artículos alusivos a la fecha, y que cada vez son más frecuentadas por los soledenses. Aun así, los vendedores locales apuestan por la cercanía, la atención personalizada y la calidad de sus productos como un atractivo para quienes prefieren apoyar el comercio de la zona.

Entre aromas de flores y el colorido de los regalos, el Jardín Hidalgo se convirtió en un punto de encuentro donde el comercio local y la tradición del 14 de febrero se mezclan, ofreciendo opciones para todos los gustos y presupuestos, desde detalles sencillos hasta opciones más elaboradas para quienes buscan celebrar el amor y la amistad en esta fecha.

