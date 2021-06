Prevé líder morenista que con Gallardo se generarán "muchos problemas" en SLP

Se generarán "muchos problemas" en San Luis Potosí, en caso de consolidarse el triunfo de José Ricardo Gallardo Cardona, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por PVEM-PT, advirtió Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Dijo que "evidentemente" el morenismo potosino no apoyará abiertamente a Gallardo Cardona, dado que no fue el abanderado en la gubernatura del estado. "No creo que vaya a generar un buen gobierno", comentó.

El líder morenista estatal, recordó que la dirigencia estatal no aceptó la imposición de Gallardo Cardona como abanderado morenista al Gobierno del Estado, por parte de Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, debido a que no cumplía con los requisitos de idoneidad.

Serrano Soriano reconoció que si bien en la LXIII Legislatura local Morena tendrá un grupo parlamentario minoritario, se espera que los diputados electos por la vía plurinominal defiendan los intereses de la ciudadanía.

Consideró que a nivel federal Morena se vio favorecido en los comicios, debido al buen posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador "a pesar de la muy mala dirección que ha tenido Morena, a nivel nacional".