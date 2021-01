Prevé Marco Gama resultado de elección panista en una segunda votación

Se mostró optimista, aunque con reserva, respecto a su posible triunfo y mencionó que, si bien algunas casillas ya cerraron, aún faltan votos como para emitir una opinión sensata sobre los resultados.

Antes de entrar a la casilla, el senador dijo que esperará los resultados en su casa de enlace, cercana a la sede estatal de su partido, y agradeció a quienes forman su equipo de campaña por estar desde temprano trabajando a favor de su precandidatura.

Gama Basarte descartó la posibilidad de "pasar" sus votos a favor de otro precandidato, ya que no existe ni la intención ni el mecanismo para hacer eso, pero añadió que en caso de no resultar favorecido por el voto panista, no descartaría sumarse al equipo de quien resulte triunfador.

Para concluir, el aspirante coincidió en la idea de que, gane quien gane, Acción Nacional debe salir fortalecido y unido, ante la sociedad, de este proceso interno.

Minutos antes de emitir su voto en la contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN), el precandidato a gobernador, Marco A. Gama Basarte, destacó la participación cercana al 80 por ciento de la militancia panista en el proceso y expresó que la votación sí podría ir a una segunda votación.

AVANZA DE MANERA ÓPTIMA EL PROCESO: COE

La presidenta de la Comisión Organizadora Electoral, Mariana de Lachica Huerta, el Comisionado Jonathan Barajas Galván y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, José Luis Ovando Patrón reportaron que hasta el momento la elección interna del PAN avanza de manera óptima, sin incidentes relevantes y con buena participación de la militancia panista.

De Lachica informó que hasta el momento se tiene el reporte de que se instalaron la totalidad de las Mesas de Votación en el Estado, y estarán recibiendo la votación desde las 09:00 hasta las 17:00 horas, llevándose a cabo con todos los cuidados establecidos por motivo de la pandemia de Covid-19, para cuidar la salud de los funcionarios de mesas de votación y de las y los panistas que acudan a ejercer su derecho a votar.

El Comisionado Barajas Galván apuntó que en las instalaciones del Comité Directivo Estatal están habilitadas líneas telefónicas para estar en contacto con cada una de las Mesas de Votación en el Estado, a fin de atender y resolver dudas de los funcionarios en los centros de votación.

Ovando Patrón remarcó que hay avances importantes de participación en algunos municipios, tales como Rioverde donde ya ha emitido su voto más del 50% de la militancia panista, por lo que hay buena expectativa de contar con una alta participación de la Familia Panista en el Estado.

Finalmente, Mariana de Lachica insistió en el llamado a la militancia a llevar una jornada en civilidad, respeto y donde se cuide en todo momento el derecho de las y los panistas a votar, al tiempo que instó a los funcionarios que están en las Mesas de Votación a cuidar el proceso interno panista.