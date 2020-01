Prevé Ssa más contagios de influenza

Habrá más contagios de influenza en la entidad, inclusive de forma intensa en las cuatro o cinco semanas próximas. Por lo tanto, todavía hay oportunidad para que la ciudadanía acuda a inocularse, informó Miguel Ángel Lutzow Steiner, titular de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa).

Recalcó que el Sector Salud de San Luis Potosí, conformado por todas las instituciones gubernamentales, cuentan el medicamento para tratar dicho padecimiento, además de comunicación permanente con la Ssa federal para garantizar el abasto.

En entrevista, informó que aún existen alrededor de 100 mil vacunas disponibles contra la influenza. Hasta el momento, se han suministrado 790 mil dosis en todo el Sector Salud, precisó.

Lutzow Steiner recordó que San Luis Potosí registra en la temporada 2019-2020, un total de tres fallecimientos y 70 personas enfermas, 36 casos más que los reportados en el informe anterior.

"Tenemos en el estado, de 2010 que se convirtió en influenza estacional el H1N1 tenemos dos tipos de patrones, un patrón donde empieza la temporada, digamos de manera más intensa a finales de noviembre-diciembre, y se va incrementando y tiene una curva no tan picuda, si no que se eleva y se mantiene durante varias semanas no tan alto, y terminamos con 200 y hasta con 300 casos", explicó.

A su vez, describió que el segundo patrón plantea un inicio bajo en cuanto a contagios, como este periodo 2019-2020 el cual se ha repetido en tres años, y justo en enero presenta una elevación pronunciada; "pareciera que estamos en este sentido", previó.