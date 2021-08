Prevé STPS menores afectaciones en SLP ante posible semáforo rojo

Ante un posible regreso a semáforo rojo en el estado de San Luis Potosí, se teme que por las nuevas restricciones para reducir el número de contagios de Covid 19, las plantillas laborales sufran ajustes y se vean afectadas, reconoció en entrevista el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto.

No obstante, el panorama es alentador según dijo el funcionario, pues aseguró que las circunstancias son muy diferentes a lo que se vivía hace un año cuando hubo cierres totales y paros de actividades incluso en los sectores esenciales.

En este sentido, indicó que actualmente se tiene un gran avance en el proceso de inmunizar a la población, ya que un alto porcentaje de la población de riesgo está vacunado y esto les permite seguir con sus actividades laborales aplicando el autocuidado con las medidas sanitarias.

"Han cambiado las circunstancias, las decisiones respecto a las acciones que se toman acorde al semáforo son a nivel del estado, ya no es un tema de la Federación como fue el año pasado; además, si ahora las personas demuestran que tienen un esquema de vacunación completo ya no son tan vulnerables y pueden regresar a trabajar. Es difícil prever qué es lo que va a pasar, pero por lo pronto estamos viendo buenos números de crecimiento en el empleo", añadió.

Finalmente, Lozano Nieto recordó que San Luis Potosí fue de los primeros estados en reflejar una recuperación de empleo en medio de la pandemia, esto, gracias al dinamismo y crecimiento que se ha logrado consolidar con la llegada de nuevas inversiones en los últimos meses.