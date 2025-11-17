Prevén mínimas de 6°C en zona centro de SLP
En el Altiplano se esperan 8°C y con probabilidad de heladas
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó de pronóstico climático por el Frente frío 14.
Indicó que se esperan temperaturas Máximas de 29°C en zona centro y de 32°C en la zona huasteca.
También, se esperan temperaturas mínimas de 6°C en zona centro y 8°C en zona altiplano, con probabilidad de heladas.
RECOMENDACIONES:
-Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
-Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
-Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
-Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
-Evita cambios bruscos de temperatura.
-En caso de emergencia, llama al 911.
