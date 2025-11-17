Prevén mínimas de 6°C en zona centro de SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó de pronóstico climático por el Frente frío 14.

Indicó que se esperan temperaturas Máximas de 29°C en zona centro y de 32°C en la zona huasteca.

También, se esperan temperaturas mínimas de 6°C en zona centro y 8°C en zona altiplano, con probabilidad de heladas.

RECOMENDACIONES:

-Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

-Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

-Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

-Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

-Evita cambios bruscos de temperatura.

-En caso de emergencia, llama al 911.