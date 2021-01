Prevén retraso en recursos de Fortaseg

El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, descartó el riesgo de que los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg) no lleguen al estado y a cada uno de los municipios inscritos en ese programa.

Subrayó que esos recursos ya están anunciados y etiquetados por el gobierno federal y que es normal que no lleguen de inmediato, iniciando enero, sino que "siempre se tardan".

Recomendó a los ayuntamientos beneficiarios que aprovechen el tiempo para revisar sus planes y programaciones de cómo habrán de aplicar el dinero del Fortaseg, para la mejora de la seguridad pública.

"Yo creo que más que un riesgo de que no lleguen estos recursos, existe el riesgo de que los ayuntamientos no los apliquen correctamente, o no se aprovechen como se debe y entonces los pierdan. A eso habrá que estar atentos", apuntó.

En el tema de los recortes de personal de confianza y de honorarios del Gobierno estatal, Leal Tovías remitió nuevamente a la Oficialía Mayor para obtener información de cómo va ese proceso, aunque reveló que, en su área, la Secretaría General, la plantilla de personal no sindicalizado disminuyó en "más de 20 personas" de un número original que rondaba los cerca de 30 colaboradores.

Aclaró que en ese proceso la administración estatal no debe pagar indemnizaciones, ya que éstas no se generan con el personal de confianza ni con los de honorarios, a los que "simplemente se les acaba el contrato y ya; no se les renueva".