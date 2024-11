Sara Rocha sueña con ser gobernadora

Sara Rocha Medina, diputada local y presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) declaró que le gustaría encabezar la gubernatura de San Luis Potosí. Comentó que es urgente que una mujer gobierne la entidad potosina.

“Tenemos muchos perfiles, y sobre todo capaces. ¿Me gustaría? No, no me gustaría, me encantaría. Falta mucho tiempo, es cierto, lo único que te puedo decir es que hace muchos años dije que iba a ser presidenta de mi partido y hoy te digo que algún día seré gobernadora”, señaló.

Rocha Medina afirmó que es tiempo de las mujeres en la política, y que si bien se han logrado avances en esta materia en la ley, también debe verse reflejado en los puestos de elección popular.

Comentó que hoy hay muchas mujeres gobernadoras en estados donde nunca se imaginó que gobernaran mujeres, por lo que sería importante que una mujer gobierne San Luis Potosí.

“Es muy pronto para poder hablar de ello, es importante caminar, trabajar desde la trinchera que estamos hoy, eso es lo que me preocupa en este momento, trabajar con mi partido, trabajar en el Congreso local”, añadió la dirigente estatal.