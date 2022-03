Priistas sin temor de “cacería de brujas” por parte de administración gallardista

“No. no, de ninguna manera. No, no, no”, dijo Elías Jezrael Pesina Rodríguez, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al ser cuestionado sobre si no hay temor de los priistas de sufrir una “cacería de brujas”, por parte de la administración estatal.

Aunado a la reciente detención de Jaime Ernesto Pineda Arteaga, exscretario de Seguridad Pública, se dio a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), denunció a la gestión anterior por probable desfalco de alrededor de 411.2 millones de pesos para el proyecto de la Red Metro.

En entrevista, exteriorizó que tampoco percibe una persecución política de parte del gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona, luego de la divulgación de tal denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Para el líder estatal tricolor, todo lo que se encuentra en proceso de desahogo, son procesos administrativos que “se tiene que estar aclarando”, es decir, lo correspondiente a la entrega-recepción.

“Yo creo que las entregas que hacen todos o que hicimos todos en su momento, pues se tienen que revisar y pues existen las instancias administrativas para que se aclaren ¿No?”, concluyó.

Al parafrasear al dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, adujo que el PRI no tiene acuerdos con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para evitar una “cacería de brujas”, sino que simplemente realiza un “trabajo institucional”.