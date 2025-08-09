Problema Jurídico frena rehabilitación de Plaza del Mariachi

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el proyecto para rehabilitar la Plaza del Mariachi en el Centro Histórico se encuentra detenido, debido a un problema jurídico con respecto al teatro que se quedó a medio construir.

"Era un proyecto original de Daniel de la Llera, y el problema es que se pretendía hacer un teatro y quedó a la mitad, está observado y tiene un problema jurídico, no lo puedo quitar, no lo puedo terminar", expresó el edil.

Galindo Ceballos detalló que existe una observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que evita intervenir de forma integral en el espacio. Sin embargo, señaló que sí se han realizado reforestaciones y acciones de limpieza, a pesar de que actualmente es una zona que se mantiene con presencia de grafiti.

Incluso reconoció que la zona se encuentra descuida, pues los camerinos y baños, son usados por personas en situación de calle.

Ante, esto informó que la Dirección de Servicios Municipales ya agendó una nueva intervención para atender la zona, "estamos estudiando si podemos quitar lo que se hizo ahí, porque realmente está muy mal puesto, pero hay una observación de la ASF que limita que podamos quitar esas estructuras".