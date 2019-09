Procedentes, tres acciones de inconstitucionalidad de la CEDH ante la SCJN

De cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto tres de manera procedente, informaron consejeros ciudadanos de ese organismo autónomo local.







El consejero Luis González Lozano, indicó que los recursos favorables hacen referencia a las cuotas en las copias solicitadas por la ciudadanía en materia de transparencia, penas por manipular celular mientras se meneja un automotor y la consulta a la ley de personas con discapacidad.







Precisó que un recurso fue contra el decreto 949, que reformó los artículos 143 fracción I y 357 del Código Penal del Estado, así como el 72 de la Ley de Tránsito, referente al uso de celulares al conducir vehículos, "y el efecto de esta sentencia, es la inaplicación de la norma".







"Hay que recordar, que no es la problemática que se utilice el celular cuando se está conduciendo, sino la forma en que se redactó. ¿Por qué? Porque el tipo penal, además de que era excesivo, pudiera permitir (...) Que yo fuera conduciendo checando mi IPad y eso no me sancionaba, pero sí me sancionaba el estar llamando por teléfono", expuso.







A su vez, la consejera Catalina Torres Cuevas, detalló que en el caso de la consulta de las personas con discapacidad, el Congreso del Estado tiene seis meses, a partir de ser notificado, para consultar a este sector de la sociedad.







Por su parte, Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la CEDH, comunicó que los procedimientos pendientes son referentes a: la Ley de Asistencia Social para el Estado y los Municipios; y el decreto 726 en varios párrafos en "delitos cometidos contra servidores públicos o agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones".