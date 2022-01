Proceso contra Nava fue apegado a derecho, defiende diputado tras amparo obtenido por el exedil

Además de precisar que el Congreso del Estado no ha sido notificado, René Oyervide Ibarra, diputado expresidente de la Comisión Jurisdiccional encargada de substanciar el juicio político en contra de integrantes del Ayuntamiento capitalino 2018-2021, dijo que la suspensión provisional de la inhabilitación otorgada por un juez de distrito, como aseguran los quejosos, se dio en razón de un principio pro persona y de respeto de los derechos fundamentales.

Aclaró que, si bien la Constitución Política del estado establece que las resoluciones del Poder Legislativo en un juicio político son irrecurribles, el Derecho es evolutivo, por ende, diversos Tratados Internacionales destacan la importancia del derecho humano.

“Al final de la historia quiero yo pensar que el planteamiento que debe de estar dentro de esas demandas de amparo, por lo cual, el juzgador la admite, porque la debió haber admitido por ese concepto: es en el caso de que se le respete su garantía de audiencia, y que nosotros como autoridad responsable hayamos respetado las formalidades esenciales”, enfatizó.

Dijo que el Congreso del Estado llevó a cabo un procedimiento “totalmente claro”, apegado a derecho, sin ninguna presión de “ningún tipo”, donde los exfuncionarios fueron emplazados a juicio, representados por sus abogados y con derecho a comparecer para exponer sus alegatos.

En entrevista, el diputado del Partido del Trabajo (PT), señaló que las pruebas que en su momento presentaron en su defensa no les dieron continuidad, por ende, “jurídicamente nosotros como órgano, no estamos obligados a estarles haciendo el trabajo a los trabajos”.

Oyervide Ibarra consideró que una vez que el juzgado tenga conocimiento de todas las constancias, se dará cuenta “que nosotros no violentamos el procedimiento”, porque se atendió el desahogo de todas las probanzas que concluyeron en las sanciones a los exfuncionarios.

Recalcó que no existe ninguna violación al procedimiento para substanciar el juicio político, y tampoco a sus derechos humanos. “Están las constancias y está todo totalmente probado (…) el resto del cabildo les pidió que suspendieran la obra en lo que diera a conocer qué estaba pasando, y ellos no lo hicieron. No obedecieron una disposición que les ordenaba suspender de plano y no lo hicieron”.