"Proceso interno no es una simulación", asegura Monreal en su visita a la capital potosina

Además de sostener que el proceso interno morenista no es una "simulación", Ricardo Monreal Ávila, senador con licencia y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, dijo que, si bien reconoció que algunos de sus contrincantes utilizan la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador para favorecerse, él no denunciará tales irregularidades.

En la capital potosina, se han observado imágenes de Claudia Sheimbaum Pardo, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México junto a una fotografía de López Obrador, acompañadas con la leyenda "AMLO con Claudia", principalmente en camiones del transporte público.

El también interesado en la representación de la Coordinación Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación", externó que, en la reunión de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se acordó que nadie de la y los participantes utilizarían la figura presidencial en sus movilizaciones y eventos.

"No lo permite el acuerdo y el que lo use, allá ellos, pero no lo permite el acuerdo. No quiero pleitos, quiero llevar la fiesta en paz y quiero que Morena tenga unidad, por eso de mi parte no presentaré ninguna denuncia, ninguna queja", anunció.

En conferencia de prensa, dijo que las dirigencias estatales de la oposición hacen lo correcto en anunciar que vigilarán la visitas de las "corcholatas" a territorio potosino, sin embargo, matizó que no le preocupa tal advertencia porque "estamos intentando cuidar la ley".

Externó que a diferencia de las demás "corcholatas", el monrealismo tiene una propuesta de la reconciliación, porque el país requiere de caminos de entendimiento y acuerdos fundamentales para enfrentar los grandes retos nacionales, así como mayor consenso entre la ciudadanía.

"Después de la campaña debe de haber un llamado a conciliación entre todos los que participaron en las contiendas, para sumarse a los retos más importantes del país", remató el congresista federal.