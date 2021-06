Procuraduría urbana es urgente: Canadevi

Julián Ramírez Abella, presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda -Canadevi-, advirtió que ya es muy urgente trabajar sobre la integración de la Procuraduría Urbana y el Instituto Estatal de Planeación, que ya se encuentran en un decreto, pero inexplicablemente se quedaron en suspenso.

"Desde que fueron promulgados los decretos hemos estado trabajando en conjunto con la autoridad para que esto se diera con el gobierno estatal, y sin embargo, hasta la fecha no ha sucedido... y la verdad no hemos tenido una respuesta clara de que nos diga el Gobierno del Estado si se va a dar o no se va a dar".

Recordó que incluso, con la aprobación y entrada en vigor del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, ambos a partir del trabajo del Ayuntamiento de la Capital, se sabe que es urgente y necesario contar con una autoridad superior a la que pueda recurrir cualquier persona que tenga un problema relacionado con la zona urbana.

Recordó que los dos programas capitalinos dieron acceso al uso de suelo de tierras urbanizables, y con toda seguridad traerán algunos problemas, entre los que incluye el hecho de que la zona norte de la capital es complicada e incluso, en la ciudad aparecen dobles escrituraciones o doble dueño, y hasta doble personalidad jurídica.

Precisó que para eso se requiere la figura del procurador urbano, quien también trabajaría en las acciones legales para dar certeza ante cualquier tema de abuso de autoridad en lo que se refiere a cesiones, autorizaciones y alguna que otra incidencia que pudiera generar diferencias entre personas.

"Hemos venido insistiendo en que se integra en cuanto antes estos dos organismos públicos, pero a estas alturas no tenemos certeza de cómo pudieran darse", externó.

El decreto de creación de la Procuraduría Urbana fue publicado en el periódico oficial en agosto del año pasado, con entrada en vigor inmediata. La Procuraduría Urbana tiene la tarea de orientar, asesorar y defender a ciudadanos afectados por asuntos relacionados con procesos de urbanización o por resoluciones que violen la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ya vigente.