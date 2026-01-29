Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco
Hay mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, aseguró González Martínez
Las condiciones de la zona metropolitana de San Luis Potosí facilitarán las cosas para la instalación de nuevas industrias de proveeduría de autopartes y que refuercen la producción y ensamble de las camionetas NP-300 y Frontier de Nissan, actividad que se trasladará de Argentina a Aguascalientes, informó el secretario de desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez.
Dijo que San Luis tiene mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, porque cuenta con vías generales de conexión entre ciudades, la capital mexicana y los Estados Unidos, además de que hay tierra suficiente para seguir creciendo.
Recordó que Aguascalientes tendrá un crecimiento importante por el traslado de la producción, pero finalmente San Luis Potosí es parte de la misma zona económica Centro-Bajío, y las empresas requerirán de la proveeduría compañías automotrices ubicadas aquí.
Dijo confiar en que será más viable abrir inversiones aquí, por la ubicación estratégica y la posibilidad de mejores conexiones logísticas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Nissan lidera ventas de autos nuevos en México en 2025
Nissan se posiciona como la automotriz con mayor volumen de ventas en México en 2025, seguida por General Motors y Volkswagen.
no te pierdas estas noticias
Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco
Martín Rodríguez
Hay mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, aseguró González Martínez
En SLP, ninguna alianza está definida: Morena
Ana Paula Vázquez
Cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones, señaló Rita Ozalia Rodríguez
Alerta CEPC ante frío intenso para el fin de semana
Rubén Pacheco
Los temperaturas más bajas, hasta ahora, se han reportado en Villa de Ramos, Venado y Catorce