Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

Las condiciones de la zona metropolitana de San Luis Potosí facilitarán las cosas para la instalación de nuevas industrias de proveeduría de autopartes y que refuercen la producción y ensamble de las camionetas NP-300 y Frontier de Nissan, actividad que se trasladará de Argentina a Aguascalientes, informó el secretario de desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez.

Dijo que San Luis tiene mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, porque cuenta con vías generales de conexión entre ciudades, la capital mexicana y los Estados Unidos, además de que hay tierra suficiente para seguir creciendo.

Recordó que Aguascalientes tendrá un crecimiento importante por el traslado de la producción, pero finalmente San Luis Potosí es parte de la misma zona económica Centro-Bajío, y las empresas requerirán de la proveeduría compañías automotrices ubicadas aquí.

Dijo confiar en que será más viable abrir inversiones aquí, por la ubicación estratégica y la posibilidad de mejores conexiones logísticas.

