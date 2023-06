Promete Creel crear consenso en la alianza

Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Va por México, asegura que su capacidad para generar consensos y para construir instituciones son las cualidades que ofrece a la alianza Va por México como eventual candidato a la presidencia de la República.

En entrevista, el diputado federal panista señaló que la oposición puede ganarle a la 4T porque en las boletas electorales no va a estar Andrés Manuel López Obrador, pero si sus resultados.

Sobre lo que tiene que aportar como candidato aliancista, Creel Miranda destacó que es un constructor de alianzas y consensos entre grupos desde los tiempos del grupo San Ángel, a mediados de los 90.

También señaló que ha estado en el proceso de fundación de instituciones como el INE, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Este trabajo, destacó el político, se realizó gracias a otra alianza, el Pacto por México.

Ya en 2021, participó en la alianza Va por México, al que definió como “el frente opositor al régimen más fuerte más poderoso y más determinante que se haya podido construir”.

Creel Miranda indicó que en el 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador no estará en las boletas electorales, pero sus resultados sí, lo que le da perspectivas de éxito a los opositores en los comicios del año entrante. Además, avizoró una ruptura entre las “corcholatas”, los aspirantes de la 4T que buscan suceder al presidente, lo que debilitaría al movimiento lopezobradorista.

Aseveró que los resultados negativos del presidente, de la 4T y de sus partidos en materia de salud, seguridad pública influirán en la mente del electorado al momento de decantarse por alguno de los proyectos que se presentarán en la elección presidencial.

Comicios que ve polarizados y en los que él observa que una mayoría se inclinará por un cambio sustancial sobre el modo en que se conduce el país.

Además, anticipó que los aspirantes presidenciales de la 4T que no resulten favorecidos en la elección del candidato de la alianza morenista generarían división en ese movimiento debido a que “Morena no es un partido político, Morena es López Obrador, por lo que habrá quien, entre los aspirantes que no vayan a ser, no tenga lealtad partidista”.

El aspirante presidencial no rechazó la posibilidad de que “corcholatas” desdeñadas por Morena se integren a la alianza opositora, pero rechazó tajantemente que puedan encabezarla.