Promete Galindo cerrar definitivamente antro "El Despacho"... pronto

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que el Ayuntamiento revisa la viabilidad jurídicapara concretar la clausura definitiva del antro El Despacho, ubicado a unos metros de la Facultad de Derecho de la UASLP, tras múltiples incidentes de violencia y constantes quejas vecinales por ruido.

Galindo explicó que el negocio reabrió recientemente después de una clausura por una riña, pero subrayó que no fue un caso aislado. El municipio tiene documentados más de cinco hechos violentos, dentro y fuera del establecimiento.

"No ha sido uno, han sido muchos casos... Ha habido problemas severos en ese establecimiento", afirmó.

El edil instruyó a la Dirección de Comercio a revisar a fondo la normatividad para sustentar un cierre permanente. Recalcó que el problema de fondo es la ubicación: una zona escolar y de paso de estudiantes donde el local —con más de cinco décadas— quedó "en un mal lugar".

"Si luego el dueño quiere instalarse en otro lado más adecuado, adelante", añadió.

Galindo aclaró que el objetivo no es generar conflicto con los propietarios, sino responder al historial de violencia y a las molestias persistentes de los vecinos. Recordó que el sitio permanece clausurado, mientras se evalúa si existen elementos legales para que la medida sea definitiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre otros centros nocturnos, el alcalde dijo que no tiene detectado un caso similar, aunque mencionó que en la zona de Himalaya disminuyeron las quejas tras acuerdos con comercios y la clausura de un negocio que vendía micheladas en vía pública.

Te puede interesar: Bar "El Despacho" genera conflicto en vecindario