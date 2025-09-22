Prometen actualizar información financiera del Congreso

Ante los señalamientos de opacidad realizados por las organizaciones Ciudadanos Observando y Congreso Calificado, el titular del Área de Transparencia del Poder Legislativo de San Luis Potosí, Marco Zavala, afirmó que el Congreso del Estado ha venido cumpliendo de manera puntual con sus obligaciones legales en esta materia.

También rechazó que exista alguna multa por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

El funcionario explicó que la instrucción de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ha sido no bajar la guardia y alimentar de manera constante la Plataforma Estatal de Transparencia con la totalidad del catálogo de obligaciones.

En cuanto a la información financiera, que ha sido uno de los principales reclamos de los organismos ciudadanos, el titular del área reconoció que su publicación suele llevar más tiempo, debido al carácter técnico del presupuesto programático. No obstante, aseguró que dichos reportes ya fueron entregados y estarán disponibles para la consulta pública.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a las versiones sobre una sanción impuesta en agosto por la CEGAIP, Zavala lo descartó categóricamente; "no hay ninguna multa, no hay ningún procedimiento, ningún apercibimiento. Lo que existe es un aviso preventivo, que forma parte del proceso normal de verificación que se realiza cada semestre", detalló.