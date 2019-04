Pronostican fuertes vientos y elevadas temperaturas durante el fin de semana en SLP

Fuertes vientos y altas temperaturas se pronostican para el fin de semana en San Luis Potosí, informó este día la Coordinación Estatal de Protección Civil; en algunas zonas de la huasteca potosina el termómetro podría alcanzar hasta los 40 grados centígrados y superior a los 30 en la capital del estado.

Igualmente, de acuerdo a la alerta de la Comisión Nacional del Agua, se podrían presentar vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora en varias zonas del estado.

Ante estos pronósticos, la Coordinación Estatal de Protección Civil, solicitó a la ciudadanía seguir algunas recomendaciones para evitar enfermedades y accidentes.

Sobre las altas temperatura se recomienda mantenerse hidratado, beber agua natural aún y cuando no se tenga sed, no pasar largos periodos bajo el sol para evitar el llamado "golpe de calor", no dejar personas o animales dentro de autos bajo el sol, aun cuando se dejen los vidrios abajo, mantener refrigerados los alimentos y tener mucho cuidado cuando se coma en la vía pública.

Ante la posibilidad de que se presenten vientos fuertes, solicitó a la ciudadanía no dejar objetos en balcones o cornisas que pudieran salir volando con las ráfagas de viento, suspender trabajos en alturas dar aviso al teléfono de emergencias 9-1-1 en caso de detectar algún riesgo tal como un árbol o un espectacular a punto de caer.