Propone Rangel castración química para agresores sexuales

"No podemos seguir encontrando mujeres tiradas en la calle embolsadas como si fueran basura, no podemos encontrar niños, niñas ni mujeres violentadas", advirtió la candidata a la gubernatura, Mónica Rangel.

En reunión con líderes de asociaciones que trabajan con víctimas y grupos vulnerables, la candidata escuchó la realidad de mujeres privadas de su libertad, adultos mayores en abandono, jóvenes en rehabilitación, custodios de centros penitenciarios e indígenas utilizadas para los procesos electorales que después son excluidas en la toma de decisiones.

Destacó que durante su gobierno habrá acciones contundentes para combatir la inseguridad de niñas, niños, jóvenes y, sobre todo, mujeres, quienes actualmente se enfrentan a burocracias e impunidad.

"Pongamos sobre la mesa temas como la creación del Registro Estatal de Agresores Sexuales, endurecer las penas y castigos para violadores y pederastas, clasificar la pederastia como delito grave con penas superiores que alcancen la cadena perpetua, e incluso, analizar la castración química para ofensores sexuales", explicó.

Agregó que dichos temas se deben analizar con la sociedad para combatir el problema con penas más duras pero efectivas, para lograr un estado tranquilo y en paz.

Al compartir su experiencia, destacó que aportar recursos no garantiza seguridad a las y los potosinos, pues pese a que en San Luis Potosí el presupuesto estatal para dicho rubro supera los 5 mil millones de pesos, el 80 por ciento de los ciudadanos se siente inseguro.

Las mujeres tenemos la sensibilidad para atender esos temas que afectan directamente a las familias, y sabemos de administración para garantizar que los recursos se apliquen correctamente.

"Así, poniendo en todas las áreas gente que sepa del tema y revisando lo que se hace por parte de ciudadanos como ustedes, se puede redireccionar el presupuesto para dar mejores resultados", finalizó la candidata de Morena.