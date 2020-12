Propone retribuir a reos inocentes

Hace más de un año, el Congreso del Estado recibió una iniciativa para compensar a quienes fueron encarcelados sin haber cometido delitos, hasta con dos salarios mínimos por cada día que permanecieron privados de su libertad como mecanismo mínimo de compensación, pero la iniciativa se quedó congelada.

A ese respecto, el presidente de la Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín, explicó que no pasa nada con la iniciativa por la falta de voluntad de los legisladores.

"La iniciativa fue rechazada por el Congreso del Estado, porque no se quiere tener ese tipo de mecanismos de compensación que de alguna manera provocaría que se tuviera mucho cuidado con ese tipo de acusaciones, y si por ejemplo mañana a la Fiscalía quisiera acusar a alguien y no se tiene bien armado el expediente, entonces tiene que haber un contrapeso para que no se hagan acusaciones en falso", explicó el abogado.

La medida permitiría que el Estado repare en forma parcial el daño, pero al mismo tiempo, que abra procedimientos de responsabilidad para que a su vez, quienes acusaron en falso desde la autoridad, también reparen el daño al erario público.