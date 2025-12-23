logo pulso
Proponen "aprenderle a la política" del Medio Oriente

Por Martín Rodríguez

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Proponen "aprenderle a la política" del Medio Oriente

Los potosinos tenemos muchas cosas que aprender de los originarios del Medio Oriente, que llevan muchas tradiciones pero también la resiliencia y ello, sobre todos los de aquellos países de política exterior compleja, deben llevarse de nosotros la idea de la solución pacífica de las controversias y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, advirtió Francisco Eduardo Naif Olivares Diez, potosino egresado de la licenciatura en historia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con promedio exacto de 10.

El ahora egresado, es candidato a recibir la medalla Gabino Barrera, que la institución 

otorga a sus egresados con el mejor desempeño.

Dijo que el Medio Oriente, está atravesado por muchísimos conflictos, que van desde étnicos hasta religiosos, que son muy profundos y calan hondo, así que San Luis Potosí puede contribuir a regiones, como una tradición mexicana de política exterior expresada en la Constitución Federal,  que se refiere a la solución pacífica de las controversias y la libre autodeterminación de los pueblos.

Mencionó que finalmente aquí en San Luis Potosí hay diversas comunidades y formas de organización de personas originarias del Medio Oriente, que vienen a hacer su trabajo, producen, generan empleos y van haciendo sus generaciones mexicanas, y finalmente aquí están en paz.

Sin embargo, a nivel de aquellos países y en esos lugares, quizás se pueden llevar de aprendizaje esa tradición que además es norma nacional, para la resolución pacífica de los conflictos.

