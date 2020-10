Proponen cárcel para padres que obliguen a menores a trabajar o pedir dinero en la calle

Frente al aumento de niños, niñas y adolescentes en condición de mendicidad o que solicitan dinero en la vía pública, Rosa Zúñiga Luna, diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), promueve mediante una reforma legislativa, que los padres, madres o tutores que obliguen a sus vástagos a realizar tales actividades, sean sancionados económica y penalmente.

La propuesta plantea adicionar la fracción IV, así como un párrafo al artículo 202 del Código Penal del Estado, a fin de que lo anterior se tipifique como el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

Expone que comete el ilícito el padre, madre o tutor que obligue a niñas y niños a practicar actos de mendicidad abierta o simulada en la calle, así como obligar a los menores de edad a ejecutar trabajos en paradas, esquinas o cruceros.

Por ende, los presuntos serán acreedores a una pena de 6 meses a 3 años de prisión; sanción pecuniaria de 70 a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), es decir, de 6 mil 081.60 a 26 mil 064 pesos.

Además de la suspensión o privación de los derechos de familia hasta por 6 meses; y, como reparación del daño, deberán cubrir el pago de al menos las cantidades no suministradas oportunamente.

Sin embargo, matiza que en caso de primodelincuentes, se aplicará solamente la sanción pecuniaria referida anteriormente y al ser reincidencia, la sanción será aplicable en los términos del párrafo en cita.

En la exposición de motivos, exterioriza que, si bien en la actualidad existe "mucha pobreza y desempleo" en San Luis Potosí, dichas acciones no corresponden a la infancia y la adolescencia, no lo soluciona, ni mucho menos.

Aduce que el trabajo infantil en ese contexto contribuye al agravamiento del rezago educativo, el analfabetismo, el consumo de drogas, la violencia, el abuso sexual, entre otras problemáticas sociales.

"La pobreza y el desempleo no resultan una justificación para no enviar a los menores a la escuela (...) desgraciadamente no existe una sanción dentro del Código Penal para los padres o tutores por enviar a los menores a realizar estas prácticas, y tal parece que van en aumento, ya que resulta evidente cada día ver más y más niños en las calles y semáforos, intentando ganarse una moneda", demanda.